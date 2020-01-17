تكريم المتفوقين من خريجي دفعة الربيع بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، حفل تكريم المتفوقين من خريجي طلاب جامعة الشارقة دفعة فصل ربيع 2020م، الذي أقيم ظهر أمس في المركز الطلابي بالجامعة. برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي كلمة هنأ فيها الطلبة على تفوقهم وتميزهم مشيراً إلى أن الجامعة تبذل كل ما شأنه أن رفع معدلات التفوق والتميز بين طلبة الجامعة.

وقال النعيمي في كلمته للطلبة الخريجين «إن الأوطان تعتمد على أمثالكم من المؤهلين المتفوقين والمتميزين، لحاجتها للإبداع والتميز وتزويدها بخطط التنمية الوطنية التي تمكنها من استئناف التقدم والتطور»، داعيا إياهم إلى التسلح بالمزيد من العلم والمعرفة. وأعرب محمد إبراهيم الحلبي من كلية الهندسة عن فخره واعتزازه بأن يكون ضمن الطلبة المتميزين من طلبة جامعة الشارقة، التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، مما أهلها للوصول إلى هذه المكانة المرموقة بين الجامعات العالمية، مقدماً شكره وامتنانه لجامعة الشارقة ولأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على ما قدموه من جهود في تشجيع الطلبة على التميز والتفوق خلال مسيرتهم التعليمية.

بعد ذلك كرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 50 خريجاً من خريجي برنامج البكالوريوس من مختلف التخصصات العلمية، مباركاً لهم إنجازهم العلمي وداعياً إياهم لمواصلة مسيرة العلم والمعرفة والسعي لخدمة ورفعة أوطانهم.

حضر الحفل عدد من نواب مدير جامعة الشارقة وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وجمع من أولياء أمور الطلبة.