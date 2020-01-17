«CNN» تشيد باختراع لطلبة «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) أشادت قناة CNN الأميركية وعبر تقرير تلفزيوني بثته خلال الشهر الماضي باختراع مبتكر لطلبة من الجامعة الأميركية في الشارقة يحمل اسم بلوفين BluePhin.

وأوضح التقرير أن بلوفين BluePhin هو روبوت ذكي يجمع النفايات العائمة في المسطحات المائية وهو واحد من أكثر حلول إدارة النفايات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، فهو يجمع البلاستيك والطحالب وغيرها من الحطام لمعالجة التلوث البحري في البحيرات والأنهار والبرك والقنوات والمرافئ والموانئ فضلا عن المناطق المحاذية للسواحل.

وكما أورد تقرير قناة CNN فإن الفكرة التي تمحورت وظهرت للنور بين أروقة الجامعة الأميركية في الشارقة قد حظيت برعاية تامة ودعم كبير من قبل مركز الشارقة لدعم ريادة الأعمال «شراع»، وتعد شركة بلوفين BluePhin شركة ناشئة توفر حلولا مبتكرة للهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في رؤية 2030، حيث سجلت انبعاثات الكربون الناتجة من الاختراع صفر مما يثبت جدارته الفائق في كونه صديقاً للبيئة ويوفر معايير عالية فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي.

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