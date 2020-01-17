«جامعة عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع الشؤون القانونية المركزية

عجمان (الاتحاد) وقعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع الشؤون القانونية المركزية بديوان صاحب السمو حاكم عجمان انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لكل من جامعة عجمان والشؤون القانونية المركزية بحكومة عجمان، وتعزيزاً لأواصر التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية لكلا الجانبين.

وقع المذكرة عن جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وعن الشؤون القانونية المركزية عبد الرحمن علي الشامسي، المدير العام، بحضور الدكتور عبد الحق النعيمي نائب مدير الجامعة للاتصال وشؤون المجتمع، والدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور العروسي الشملالي، عميد كلية القانون، وراشد خلفان النعيمي، مستشار قانوني، والدكتور أمجد حمدان الجهني، مستشار قانوني، وناصر القحطاني مستشار مساعد.

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