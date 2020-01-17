دعم 5 مؤسسات ناشئة ضمن المسرعات الاجتماعية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أنها ستقدم الدعم لـ 5 مؤسسات اجتماعية ناشئة، والتي لها أثر إيجابي على حياة الأفراد الذين يعانون مشاكل الصحة النفسية، حيث تواصل الهيئة استقبال المؤسسات الاجتماعية الراغبة في الحصول على الدعم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حتى 25 يناير الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج الزمني الخاص بمحور المسرع الاجتماعي الذي تم إطلاقه بالتزامن مع الدورة الثانية لبرنامج الحاضنة الاجتماعية، يتضمن الإعلان عن تأهل 15 فريقاً والتواصل معهم لإعلامهم بتأهلهم للمرحلة الثانية في تاريخ الـ 30 من شهر يناير الجاري، بينما سيتم تقديم الفرق الـ 15 للعروض التقديمية الخاصة بالمسرعات الاجتماعية في 4 و5 فبراير المقبل، بينما سيتم اختيار الفرق النهائية الفائزة في الـ 12 من فبراير، حيث ستنضم الفرق الفائزة إلى برنامج المسرع الاجتماعي، ويبدأ العمل والتنسيق مع الراعي المختص وتسلم التمويل وحضور الجلسات التدريبية ذات الصلة من تاريخ 16 مارس وحتى 17 يونيو المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن شروط التقدم تتمثل في أن لا يقل العمر عن 18 عاماً لجميع الجنسيات، وأن يكون صاحب مشروع مؤسس، ويمتلك منتجاً مجرباً، وأن يكون المشترك مقيماً في أبوظبي أو يرغب بالانتقال إليها، إضافة إلى أن يتوفر نموذج مبدئي لمؤسسة قائمة فعلاً وفريق عمل كامل، حيث سيحصل كل فريق فائز على تمويل رئيس لمشروعه، بالإضافة إلى راتب شهري وتكاليف السكن بالنسبة للمشتركين من خارج الدولة.

وقالت سلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة معاً: إن برامجنا للابتكار الاجتماعي، تعتبر واحدة من ركائز هيئة المساهمات المجتمعية التي تلبي تطلعات ورغبات رواد الأعمال الاجتماعيين عبر احتضان وتسريع تنمية أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الاجتماعية الناشئة، ومساعدتهم بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يركز البرنامج بشكل أساسي على المؤسسات الاجتماعية غير الربحية الدولية، والتي تتطلع إلى التوسع في أبوظبي، حيث ستعمل هيئة معاً على دعم هذه المشاريع، وتحديد الرعاة والمستثمرين وتقديم المشورة بشأن الإطار القانوني والتنظيمي.

وأشارت إلى أن الحاضنة والمسرع الاجتماعي يستهدفان تمكين ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي من خلال دورات تنافسية، تمتد كل منها على مدى 90 يوماً، حيث تستقطب الدورة الثانية الأعمال الناشئة التي تركز على معالجة التحديات التي تتعلق بالصحة النفسية، حيث سيتم توفير ورش عمل تدريبية حول كيفية مواجهة التحديات الاجتماعية عبر دورة تدريبية مكثفة تهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية لمشاريع استدامة، إضافة إلى التواصل مع المستثمرين والمديرين التنفيذيين في القطاع الثالث وصناع القرار في القطاع الاجتماعي، إقليمياً وعالمياً.

وكانت هيئة المساهمات المجتمعية قد دشنت خلال نوفمبر الماضي، الدورة الثانية من الحاضنة الاجتماعية حول الصحة النفسية، كما اختتمت مؤخراً الدورة الأولى من البرنامج التي نجحت في تخريج 10 فرق ضمن محور الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.