«إسلامية دبي» توفد 23 موظفاً في بعثات دراسية

دبي (الاتحاد)

أوفدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 23 موظفاً من موظفيها في بعثات داخلية وخارجية، واحتفت بتخرج 3 موظفين في العام 2019، في إطار جهودها لدفع عجلة التنمية بتشجيع موظفيها لتحقيق أهدافهم الشخصية وتنميتها وتطويرها من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للذكور والإناث في توفير البعثات الدراسية التي تخدم رغباتهم العلمية، ضمن ضوابط وشروط محددة.

وقال يوسف سعد البوسميط، مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة إنها تتبنى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء الإنسان الواعي والمنتج، والاستثمار والنهوض به من خلال توفير العديد من المزايا والخدمات المساندة التي تعود بالنفع عليه وعلى الوطن.

وأضاف البوسميط: أن سياسة الدائرة واضحة من خلال دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، حيث إنه تم اعتماد 7 طلبات لموظفات راغبات في إكمال مسيرتهن التعليمية، في المقابل تم اعتماد 15 طلباً لموظفي الدائرة في مختلف وحداتها التنظيمية.

ومن جانبها، قالت عائشة خليفة المهيري، رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بالدائرة، إن عملية البعثات الدراسية تخضع لمعايير وشروط وجب انطباقها على المرشح ضمن بنود لائحة رقم 118 للطالبين لبعثات دراسية من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي لسنة 2006، على أن تتم متابعة أداء المبتعث من خلال تقارير الأداء الفصلية، مؤكدة أن هذه العملية حققت للموارد البشرية المواطنة في الدائرة أهدافها الشخصية البناءة.

يذكر أن 11 موظفاً يكملون دراسة الدكتوراه بالدائرة، بينما يكمل 8 موظفين دراسة الماجستير، و5 موظفين يكملون دراسة البكالوريوس، في مختلف إمارات الدولة وكذلك في ماليزيا دعماً لعملية التعلم والاستثمار في بناء الإنسان.