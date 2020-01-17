«زورا» ينمي مهارات ذوي الإعاقة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تستعد مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الخدمات الإنسانية لتنظيم الدورة 19 من مهرجان «سنابل المحبة» يومي 29 و30 يناير الجاري بهدف دمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم غير المعاقين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والاستفادة من ريع المهرجان في تغطية أنشطة المدرسة، داخلياً وخارجياً وفق أفضل الممارسات التعليمية.

ويضم النشاط السنوي «سنابل المحبة»العديد من الفعاليات الترويحية والترفيهية، ويعود ريعه لصالح تطوير برامج المدرسة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعوة أفراد المجتمع للتعرف على الخدمات المقدمة لهم والمساهمة في دعمها وتوفيرها من خلال التبرعات المادية والعينية.

وأكدت الدكتورة سامية محمد صالح مديرة المدرسة، أن بداية المهرجان كانت في العام 1998 بهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية عبر مساهمة أفراد المجتمع في دعم تعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات في مجال التربية الخاصة.

ويندرج الهدف من الدورة الـ 19 في إطار تطبيق البرامج التي تسهم في تطوير مهارات التواصل وتحفيز نمو اللغة لدى الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية.

وأضافت: في الدورة الماضية خصص جزء من الريع لشراء جهاز «روبوت» قادر على التفاعل وتدريب الطلبة ذوي الإعاقة تحت إشراف المعلمين والاختصاصيين، وبالفعل يستخدم «زورا» وهو اسم الروبوت في تدريب الطلاب والتفاعل معهم وتنمية مهاراتهم، لغوياً واجتماعياً ومعرفياً كنوع مهم من أنواع التعلم الذكي.

وأوضحت أن فعالية «سنابل المحبة» حققت الكثير للطلبة ذوي الإعاقة، فقد خُصص ريعها في الدورات السابقة على سبيل المثال لا الحصر لشراء أجهزة تعويضية، وتجهيز غرفة التدريب الفردي وتجهيز صالة الحسي حركي وتطوير غرفة الكمبيوتر وتطوير المناهج وشراء الوسائل التعليمية اللازمة، وشراء عدد من السبورات الإلكترونية.