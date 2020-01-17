الامارات | ارتفاعاً في بلاغات «الإسعاف الوطني» خلال الأمطار 13%

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعاً في بلاغات «الإسعاف الوطني» خلال الأمطار 13% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت غرفة عمليات الإسعاف الوطني 565 بلاغاً، تطلّب 393 بلاغاً منها استجابة طواقم الإسعاف خلال الجمعة والسبت الماضيين، اللذين شهدا هطول أمطار غزيرة فوق المتوقعة وفيضانات وجريان سيول وأودية في مناطق مختلفة بالمناطق الشمالية، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 13% في عدد البلاغات المستلمة مقارنةً بمتوسط الأيام العادية، وبلغ عدد الحالات الناجمة عن الحوادث المرورية التي تمت الاستجابة لها 95 حالة، تطلبت واحدة منها الاستعانة بطواقم جناح الجو.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الإسعاف الوطني»، أحمد صالح الهاجري، أنه تم رفع درجات الاستعداد للتعامل بجاهزية كاملة مع تقلبات الطقس، حيث عملت طواقم الإسعاف على مدار الساعة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ضمن خطة استباقية متكاملة للطوارئ تم تفعيلها فور تلقيهم إخطار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والبيانات المقدمة من المركز الوطني للأرصاد والزلازل بتطورات حالة الجو.

وشدد الهاجري على أهمية الامتثال الى الإرشادات والتحذيرات المقدمة من السلطات المعنية، والقيادة بأمان وحذر خلال الظروف الجوية الصعبة والأمطار، وضرورة تخفيض سرعة القيادة وترك مسافة كافية بين السيارات، وتجنب الوقوف في أماكن جريان الأودية والسيول والمناطق المنخفضة.