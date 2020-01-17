الامارات | «الجامعة العربية» تقرّ تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة العربية» تقرّ تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقدة في دبي، باعتماد تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب»، ودعم جهود جمهورية العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار، وإقرار طلب وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي.

وتصدرت القضية الفلسطينية البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات التي عقدت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري في مقر نادي دبي للصحافة.

وتفصيلاً، اختتمت أمس اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقدة في دبي باعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التوصيات النهائية المقترحة من «لجنة الإعلام الالكتروني» و«اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي»، والتي عقدت اجتماعاتها، في مقر نادي دبي للصحافة، برئاسة الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور قيس العزاوي، وبحضور الوزير المفوض مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، فوزي الغويل، وأعضاء المكتب التنفيذي المؤلف من وزراء الإعلام العرب وممثليهم، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة، وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وضمّ جدول أعمال الاجتماع المنعقد في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية الـ(50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 17/‏‏‏‏‏7/‏‏‏‏‏2019، عدداً من البنود التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال الاجتماع، وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

وتصدرت القضية الفلسطينية البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى عدد من البنود الأساسية الأخرى، شملت الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، إضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلاً عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

كما اعتمد الاجتماع تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب»، التي عُقدت في نوفمبر 2019 في دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياتها. وكذلك الموافقة على طلب جمهورية العراق استضافة ورشة العمل حول دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني، بعد تحسن الأوضاع داخلها، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتنسيق للإعداد لهذه الورشة.

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وتمت الموافقة في إطار قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الدورة العادية (150) رقم (8300)، بشأن دعم جهود جمهورية العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار، والتأكيد على أهمية الأمن المائي العربي في استقرار وأمن شعوب دول المنطقة، والتركيز على عدالة المطالبات العراقية لإنقاذ البيئة العراقية من الجفاف والتصحّر وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على الأحياء المائية والنباتية والحيوانية فيها.

وبعد الاطلاع على مذكرة العرض المُقدمة من الأمانة العامة بخصوص توصيات الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي، بشأن «ميثاق الشرف الإعلامي العربي»، تم إقرار الطلب من وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والجمعيات والنقابات المهنية والإعلاميين والصحافيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي من مبادئ وأهداف تكرّس الالتزام بالأمانة والموضوعية، وتحري الدقة والصدقية في ما يبثه الإعلام العربي بأشكاله كافة من بيانات ومعلومات وأخبار، وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وضرورة تعميق روح التسامح والتآخي، ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب بكل أشكاله.

واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ومقرها الدائم دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته، وفيها تمت الموافقة على المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي، والموافقة على مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني التي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها والاستفادة منها.

وجرت الموافقة خلال الاجتماع على دعوة مملكة البحرين لاستضافة الحلقة النقاشية البحثية حول موضوع «التربية الإعلامية»، التي ستعقد خلال النصف الأول من عام 2020، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة وفود ممثلة عن وزارات الإعلام والتربية والتعليم في الدول الأعضاء بواقع ثلاثة مسؤولين أو خبراء يتم ترشيحهم من كل دولة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون معها للإعداد والتحضير لعقدها.

استراتيجية موحدة

أضيف خلال اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المنعقدة في دبي، لجدول التوصيات النهائية مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية حول تشكيل فريق عمل بعضويتها، ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة، للعمل على تطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية. واعتمد المجلس التنفيذي التوصية المقدمة، على أن تتضمن مهام فريق العمل تقديم توصيات كفيلة بحفظ حقوق الدول العربية، إضافة إلى اقتراح آلية مناسبة للتعامل مع تناول وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية للموضوعات المتعلقة بالدول العربية، والشؤون الإعلامية الدولية، بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمة وصحيحة عن الدول العربية.

الاجتماع اعتمد تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب».