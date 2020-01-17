الامارات | العثور على جثة آسيوي مفقود بمنطقة غمضاء في عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة آسيوي مفقود بمنطقة غمضاء في عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أنه تم العثور على جثة الغريق المفقود (آسيوي) في منطقة غمضاء في سلطنة عمان، بجهود مشتركة بين جميع فرق البحث والإنقاذ التي شاركت في عملية البحث عنه، بعدما جرفته مياه الوادي أثناء تساقط الأمطار، السبت الماضي، وشارك في البحث عن المفقود الوحدات المتخصصة بالبحث والإنقاذ في شرطة دبي، والقوات المسلحة، وجناح جو الشرطة، ووحدة التفتيش الأمني K9، والإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، لمدة ستة أيام متواصلة.

وأضاف أنه تم أمس العثور على الجثة، عالقة بالصخور على شاطئ منطقة غمضاء التابعة لسلطنة عمان، مشيراً إلى أن فرق البحث والإنقاذ قامت بجهود كبيرة في عمليات البحث عن المفقود، مستخدمة كل الأجهزة والمعدات، وطيران الشرطة، والكلاب البوليسية، للوصول إليه، مؤكداً حرص شرطة رأس الخيمة على حياة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ولا تتوانى عن تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها، لأن حياة الإنسان أغلى وأهم من أي شيء آخر، إلا أن عدم الأخذ بالتعليمات الرسمية، وعدم توخي الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية، يؤدي إلى مثل هذه الحوادث.

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وأفاد مدير عام العمليات المركزية رئيس فريق البحث والإنقاذ، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، بأنه تم العثور على جثة الآسيوي المتوفى ظهر أمس، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات من مركز شرطة عمان السلطانية، يفيد بالعثور على جثة شخص يبدو من ملامحه أنه آسيوي الجنسية، عالقة بين الصخور على شاطئ بحر غمضاء، وأنها قد ترجع للشخص المفقود، وعليه تم التنسيق بين الجهات المختصة في وزارة الداخلية الإماراتية وشرطة عمان، وتم الانتقال إلى منطقة غمضاء، برفقة صاحب عمل الآسيوي، ليتعرف إلى الجثة، وبالفعل تعرف إلى جثة العامل.

وأضاف الحميدي أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بقية الإجراءات القانونية لتسليم الجثة لأهل المتوفى، حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.

وأشار إلى أنه تم تمشيط المنطقة كاملة ومجرى الوادي حتى حدود الدولة من قبل فرق البحث والإنقاذ، ولم يتم العثور على المفقود، حيث بذلت فرق البحث والإنقاذ جهوداً مضنية في عمليات البحث، وتفتيش مجرى الوادي على مدار ستة أيام، خلال فترتين صباحية ومسائية، وكذلك البحث داخل السد، إلا أن قوة جريان مياه الأمطار دفعت الجثة إلى خارج السد ليصل إلى البحر، الذي نقل جثته إلى منطقة غمضاء.