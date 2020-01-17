الامارات | وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 في تصادم حافلة وشاحنة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 في تصادم حافلة وشاحنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة، صباح أمس، على شارع شاطئ الراحة باتجاه الخارج، إلى وفاة ستة أشخاص، وإصابة 19 آخرين بإصابات متفاوتة بين البليغة والبسيطة.

وأفاد رئيس قسم مباحث المرور في إدارة مرور المناطق الخارجية بالمديرية، المقدم محمد عبدالرحيم الحوسني، بأن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى، فجر أمس، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين شاحنة وحافلة، على شارع شاطئ الراحة باتجاه الخارج، وفور تلقي البلاغ تحركت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي، وتولت تأمين الموقع، وتخطيط الحادث.

وأضاف أن سرعة استجابة الدوريات المرورية، ووصول مركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة، في زمن قياسي، أسهم في عدم تفاقم الخسائر، لافتاً إلى أن المستشفى الميداني المتنقل تولى تقديم العلاج اللازم لبعض الحالات، وتم نقل الآخرين على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الميدانية لتأمين الطريق وإخلائه من المركبات المتضررة، كما تم تحويل حركة المرور من جسر الشيخ زايد باتجاه جسر المقطع، وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية.

بدورها، كشفت شرطة أبوظبي عن طريق كاميرات المراقبة (عين الصقر)، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أن السبب الرئيس للحادث «سلوك طائش» لسائق مركبة، كان يسير أمام الشاحنة ويربك سائقها، ما اضطر سائق الشاحنة إلى التوقف تجنباً لصدمه من الخلف.

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وقال رئيس قسم التحقيق والحوادث الجسيمة بالإنابة في إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات، الرائد عبدالله خميس العزيزي، إن الأسباب الأولية للحادث هي السرعة الزائدة، وعدم مراعاة سائق الحافلة لظروف الطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأشرف على الحادث ميدانياً مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، ومدير إدارة مرور المناطق الخارجية، العقيد محمد الشحي.

سلوكيات طائشة

حذّرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة من قبل بعض السائقين، التي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق.

ودعت قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق، ومراعاة ظروف الطريق.