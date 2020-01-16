حاكم الشارقة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الخميس، بمكتب سمو الحاكم السيد تيد شيبان، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بالضيف ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة في الشارقة، ومستعرضاً لهم أبرز جهود الشارقة في رعاية ودعم وخدمة الطفل، وأهم البرامج المقدمة لهم من أجل تمكينهم علمياً ومعرفياً واجتماعياً وبرلمانياً كذلك، وكيف أن الشارقة تعي تماماً بأهمية بناء الإنسان نفسياً وفكرياً منذ نعومة أظفاره ما يسهم وبشكل كبير في خلق مورد بشري مدرك لدوره في تنمية وطنه ومجتمعه، وأعدت من أجل تحقيق ذلك البنى التحتية المناسبة من مراكز وأندية وتزويدها بمختصين تربويين في مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأكد سموه أن دعم الشارقة للطفل لم يقتصر على نطاق حدودها، بل إنها تقدم كل ما لديها من خبرات وإمكانيات مادية ومعنوية للأطفال في كثير من بلدان العالم التي تعاني الفقر أو أولئك الأطفال النازحين بسبب الحروب، أو بسبب أي مؤثر طبيعي آخر.

من جانبهم، عبر أعضاء وفد اليونيسيف عن اعتزازهم بالعمل مع إمارة الشارقة في مجال رعاية وسلامة الأطفال وتنمية قدراتهم، مشيدين بما تلمسوه من اهتمام قل أن تجد له مثيلاً بالطفل في كثير من بلدان العالم، وثمنوا جهود الإمارة المبذولة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، في هذا المجال ما يعكس الإنسانية الكبيرة التي يتحلى بها أفراد هذا المجتمع.

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وبهذه المناسبة قدم وفد اليونيسيف درعاً تذكارية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عرفاناً وتقديراً لدور سموه في دعم برامج اليونيسيف من خلال ما يقدمه للطفولة في الشارقة والعالم.

حضر اللقاء، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مكتب الشارقة صديقة للطفل، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والسادة أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين.

وضم وفد اليونسيف المرافق للمدير الإقليمي للمنظمة، السيد الطيب آدم ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية، والسيد عصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية بدولة الإمارات.