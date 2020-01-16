لا تفوّت هذه الأمسيات الكوميديّة في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة

عروض كوميديّة مليئة بالضحك

تستضيف دبي العديد من الأمسيات الكوميدية والتي يُحييها مجموعة من الفنانين العالميّين. يتضمّن جدول الفعاليات في المدينة عروض كوميديّة عديدة، وفعاليات "ذا لافتر فاكتوري" وغير ذلك الكثير. احجزوا تذاكركم الآن ولا تفوّتوا هذه الفعاليات.

ذا لافتر فاكتوري

تقدّم "ذا لافتر فاكتوري"، الفعاليّة الكوميديّة الأقدم في دبي العديد من المواهب العالمية، وكلّ شهر، يقدّم فنانون مختلفون عروضهم في مواقع مختلفة من المدينة. تتضمّن عروض شهر يناير عرضاً لـ "ستيفين غرانت"، و"مات ريد"، و"بيتر وايت". حاز هؤلاء النجوم على شهرة كبيرة وشاركوا في العديد من المهرجانات والبرامج التلفزيونية. شاهد العرض في جراند ميلينيوم، وديوكس النخلة.

التاريخ: 16-17 يناير

المكان: جراند ميلينيوم وديوكس النخلة

ماكس أميني

يقدّم نجم الكوميديا الإيراني الأميركي "ماكس أميني" عرضه "2020 وورد تور" ضمن جولته العالمية في دبي في 17 يناير، بعد عرضين ناجحين في البحرين وألمانيا. يركّز "أميني" في عروضه على الثقافة والعائلة ويربطها بالسياسات الاجتماعية التي تجذب الجماهير من مختلف أنحاء العالم. اشتهر "أميني" من خلال ظهوره في برنامجي "هيروز" على "إن بي سي"، و"مايند أوف مينيكا" على "كوميدي سنترال"، والعديد من البرامج الأخرى. شاهد هذا العرض في مدرسة هارتلاند الدولية.

التاريخ: 17 يناير

المكان: مدرسة هارتلاند الدولية

جو كوي

بعد شهرته الواسعة على التلفزيون الوطني في الولايات المتحدة، يصل "جو كوي" إلى دبي ليقدّم عرضه "جست كيدينغ" ضمن جولته العالمية في كوكا كولا أرينا. يستلهم كوي عروضه من تجاربه الشخصية وطفولته وتجربته كأب وغير ذلك. شاهد برنامجه على "نتفليكس" بعنوان "جو كوي: لايف فروم سياتل"، ولا تفوّت مشاهدة عرضه الجديد في دبي.

التاريخ: 20 يناير

المكان: كوكا كولا أرينا

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جولة "بيغ فيش" الكوميدية

تُعد جولة "بيغ فيش" الكوميدية فعالية كوميدية دورية جديدة في دبي، تستضيف عروضاً عالمية كل شهر في المدينة. لا تفوّت عرض "جون كليغ"، و"نويل برودي"، و"ميك ميلر" في فندق موفنبيك جي بي آر في 22 يناير، وفي عقارات جميرا للغولف في 24 يناير. حاز هؤلاء النجوم على تنويه المشاهير والنقاد وقد قدّموا العديد من العروض المرموقة.

التاريخ: 22 & 24 يناير

المكان: موفنبيك جي بي آر وعقارات جميرا للغولف

كابيل شارما

يُعدّ كابيل شارما من أبرز نجوم الكوميديا في الهند، وسيقدّم هذا النجم عرضاً مميّزاً في دبي في كوكا كولا أرينا. يحيي شارما أمسية مليئة بالضحك بأسلوبه المميّز بالتعاون مع كيكو شاردا، وسومونا تشاكرافارتي، وغيرهما.

التاريخ: 11 و24 يناير

المكان: كوكا كولا أرينا

فير داس

يعود فير داس، والذي يُعد من أبرز نجوم الهند عرضاً مميّزاً في دبي. يتميّز هذا النجم بأنه ممثّل وكوميدي وقد شارك في العديد من أفلام بوليوود مثل "دلهي بيلي"، و"بادماش كومباني"، و"غوا عون"، كما أن له برنامجاً على نتفليكس بعنوان "أبرود أندرستاندينغ". استمع إلى أحدث تجاربه الحياتية وعلاقاته في العرض المقدّم ضمن جولته العالمية.

التاريخ: 8 فبراير

المكان: دبي أوبرا

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