كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن افتتاح فندق كراون بلازا دبي مارينا استعداداً لإكسبو 2020

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال عن افتتاح فندق كراون بلازا دبي مارينا الجديد.

ويعد الفندق واحدًا من سلسلة من الفنادق الرائدة المصممة حديثًا والتي تطلق على مستوى العالم وتقدم تجربة إقامة مميزة، مصممة لتلبية احتياجات المسافر التجاري الحديث. ويمثل الافتتاح بداية خطط التوسع الطموحة للعلامة التجارية في المنطقة.

ومع وجود 24 فندق كراون بلازا (6،836 غرفة) مفتوحة في الشرق الأوسط (دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي ومصر) وثمانية فنادق أخرى (2.738 غرفة) قيد الإنشاء – ثلاثة منها في الإمارات وثلاثة في المملكة العربية السعودية- يتم وضع العلامة التجارية لتلبية عدد متزايد من الأحداث التجارية الإقليمية والسفر إلى الشرق الأوسط، بحسب موقع breakingtravelnews.

ويقع فندق كراون بلازا دبي مارينا على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من موقع إكسبو 2020، وعلى مقربة من المراكز التجارية الهامة بما في ذلك أبراج بحيرة الجميرا، وجبل علي، ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت.

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وقال جورج فرحات، المدير العام لـ كراون بلازا دبي مارينا: “يعد الفرع الرائد في دبي مارينا إضافة مثيرة إلى مجموعة كراون بلازا في المنطقة. وكمكان رئيسي، سيحتوي الفندق على فلسفة تصميم حديثة جديدة تلبي احتياجات ضيوفنا بشكل أفضل”.

يقع المبنى الرئيسي المكون من 24 طابقًا على ضفاف دبي مارينا مع مدخل مباشر إلى الكورنيش، وتبلغ مساحته 3037 مترًا مربعًا ويضم 273 غرفة فندقية أنيقة وعصرية للغاية بما في ذلك 61 غرفة نادي و 32 جناح.

وتوفر هذه الغرف إطلالات بانورامية على المياه، وتحتوي على عدد من الميزات التي تعتمد على التكنولوجيا لتزويد الضيوف بتجربة إقامة متناغمة، وتقع صالة النادي الواسعة في الطابق الرابع حصريًا لنزلاء النادي.