كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إنفوغرافيك: أهم اتجاهات الرواتب بالإمارات في 2020

يبحث غالبية العاملين في الإمارات عن وظيفة جديدة هذا العام للحصول على أجور أعلى، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه موقع صحيفة The National على الإنترنت.

وشارك ما يقرب من 4000 شخص في الاستطلاع، حيث أجاب المشاركون حول سؤال إذا كانوا قد تلقوا زيادة في الرواتب في عام 2019، وقال 77 في المائة إنهم لم يحصلوا على أي زيادة، بينما حصل 9 في المائة على زيادة تتراوح بين 1 و 3 في المائة. وقال 14 في المائة أنهم حصلوا على زيادة تزيد على 3 في المائة.

ولم يكن هناك الكثير من التفاؤل بين المشاركين عندما سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن زيادة الرواتب ستكون وشيكة في عام 2020، حيث قال 57 في المائة إن شركاتهم للا تقدم زيادات في الرواتب، وقال 38 في المائة إنهم سبق وحصلوا على زيادة في الأجور و 8 في المائة يعتقدون أنهم غير مؤهلين للزيادة.

وفي الوقت نفسه، شعرت الغالبية العظمى من المجيبين (85 في المائة) أنهم يجب أن يكسبوا أكثر لدى سؤالهم عما إذا كان راتبهم في المستوى الصحيح، وقال 69 في المائة إنهم سيبحثون عن وظيفة جديدة هذا العام لأنهم غير راضين عن رواتيهم الحالية.

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اتبعت نتائج الاستطلاع اتجاهات مماثلة لاستطلاع منفصل أجرته The National في بداية عام 2019.

وفي ذلك الوقت، قال 74 في المائة من أكثر من 3000 مشارك إنهم لم يحصلوا على زيادة في عام 2018، بينما قال 54 في المائة أنهم لا يتوقعون زيادة في عام 2019.

علاوة على ذلك، قال 83 في المائة إنهم يجب أن يكسبوا أكثر، وأكد 67 في المائة أنهم سيتطلعون إلى تغيير وظيفتهم الحالية.

وكشف تقرير جديد صادر عن شركة الموارد البشرية هايز إن 40 في المائة من رواتب الموظفين في الإمارات ارتفعت في عام 2019 وفي الغالب بنسبة أقل من 5 في المائة. وأضافت أن 57 في المائة من الموظفين يتوقعون زيادة الرواتب في عام 2020.

وقالت هيز في تقريرها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي: “مرة أخرى، كانت الزيادة في الأجور المرتبطة بالأداء الفردي أكثر شيوعًا من الزيادات في الأجور على مستوى الشركة في عام 2019”.

وكشفت دراسة جديدة توقعات ارتفاع الرواتب في الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2020 ومن المتوقع أن تظل الرواتب ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات هذا العام.