كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| متجر Hublot الجديد في دبي مول

بدأت Hublot العام الجديد مع بوتيك جديد في دبي مول، أكبر مركز تجاري في العالم من حيث المساحة الإجمالية.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم على مدار أسبوع “LVMH Watch Week” في المدينة – الرئيس التنفيذي لشركة Hublot ريكاردو غوادولبي والمدير الإقليمي ديفيد تيديسشي والمدير التجاري لشركة Seddiqi Holding محمد صديقي.

وقال صديقي “يوضح بوتيك دبي مول نجاح Hublot، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في جميع أنحاء العالم، حيث كان أفضل بوتيك أداء في شبكتنا، حيث ارتفع من قوة إلى قوة منذ إطلاقه في عام 2015. هويته الجديدة وموقعه المميز الجديد يجسد دمج صناعة الساعات التقليدية والفخامة المعاصرة”.

وأضاف “يشهد نجاح هذا البوتيك بالدعم والولاء الكبيرين لهواة جمع الساعات في الإمارات. يسعدنا تقديمه مرة أخرى بمظهر جديد يعكس روح هوبلوت المختلفة والفريدة من نوعها. ”

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ويمزج البوتيك الفخم بين المواد والأساليب بروح حديثة وخلاقة، بما في ذلك المفروشات المعاصرة واللوحات الفنية المستوحاة من مجموعة Big Bang للعلامة التجارية، بحسب موقع esquireme.

وتابع صديقي “نحن فخورون بالترحيب بالعملاء المحليين والسياح في Hublot Boutique دبي مول الذي حقق نجاحًا كبيرًا ، إلى جانب البوتيك في مول الإمارات، مما يضمن تلبية الطلب على ساعات Hublot باستمرار بأعلى مستوى من الخدمة لعملائنا”.