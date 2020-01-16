كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن علامة تجارية للبرغر تصل دبي من لندن

وصلت العلامة التجارية Get Plucked للبرغر من لندن إلى دبي مع تقديم منتجاتها للتوصيل في المدينة.

وتقدم العلامة التجارية أنواع البرغر الشهية وأجنحة الدجاج والعديد من وجبات الدجاج الشهية.

وفي حين أنه لا يوجد مطعم رسمي في دبي، فقد تم توفير منتجات الشركة متاحة للطلب الآن عبر تطبيقات التوصيل في دبي بما في ذلك Deliveroo و Zomato و Uber Eats و Careem Now و Talabat.

وعلى غرار Bite Me Burger، يتمتع برغر Get Plucked Chicken ببعض الأسماء الجميلة، بما في ذلك Princess Lay-بسعر 36 درهم، مع الدجاج والجبن السويسري وصلصة زبدة العسل والخس والبصل أو Poultrygeist بسعر 52 درهم مع كومة من الخس والجبن الأمريكي والخس والبصل والطماطم.

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ويمكنك إضفاء الطابع الشخصي على أجنحة الدجاج مع مجموعة من الصلصات ومجموعة من الملحقات، بما في ذلك أشياء مثل عجينة اللبن والبطاطا الحلوة والذرة على قطعة خبز أو كرانشي قشر البطاطس.

Get Get Plucked متاح حاليًا للتوصيل إلى دبي مارينا، JLT، ميديا ​​سيتي، مدينة الإنترنت، قرية المعرفة ونخلة جميرا، ويتوقع إطلاقها في مركز دبي المالي العالمي في وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع واتس أون.