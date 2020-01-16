كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تخطط أبوظبي لتخفيض استهلاك الماء والطاقة؟

أعلنت شركة أبوظبي للطاقة (ADPower) عن إطلاق شركة أبوظبي لخدمات الطاقة (ADES) التي ستركز على الحد من استخدام الطاقة والمياه في الإمارة.

وقال بيان للشركة إن الشركة الجديدة ستشكل جزءًا من مجموعة شركات ADPower التي تعمل على تحويل قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي.

وأضاف البيان أن الشركة ستمكن من إعادة تجهيز المباني القائمة للمساعدة في تقليل استهلاكها للطاقة والمياه.

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وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ADPower: “يسرنا إطلاق شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والتي تهدف إلى دعم نمو سوق خدمات الطاقة وتلبية الحاجة المتزايدة إلى حلول موفرة للطاقة في الإمارة. تمشياً مع التزامنا المستمر بتعزيز أجندة الاستدامة في أبوظبي ، سيكون إنشاء ADES بمثابة معلم هام في تفويض ADPower لتحويل قطاع المياه والكهرباء في الإمارة”.

وأضاف قائلاً: “من خلال الاستمرار في التركيز على تنفيذ حلول مستدامة لقاعدتنا الواسعة من العملاء، سنواصل ضمان بقاء القطاع فعالاً وموثوقاً ومدراً للقيمة ومناسباً لمستقبل أبوظبي”.

ADPower هي شركة مساهمة عامة تشرف على الأداء المالي والتشغيلي لقطاع المياه والكهرباء في أبوظبي. وتشمل الشركات التابعة لها شركة الإمارات للمياه والكهرباء، وشركة أبوظبي للنقل والإرسال، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة المرفأ للطاقة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بحسب أريبيان بيزنس.