كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| وجبات ومشروبات بالذهب في سكوبي كافيه بدبي

مقهى سكوبي كافيه في جميرا 3 بدبي معروف بإبداعاته الفاخرة. وإلى جانب آيس كريم الكمأة السوداء والفحم الصالح للأكل، يقدم أيضًا الآيس كريم الأغلى في الإمارات: الماس الأسود.

وتشتمل الماس الأسود الذي يبلغ سعره 3000 درهم على ذهب صالح للأكل (من بين الأطباق الشهية الأخرى)، وقد أضافت Scoopi أيضًا العنصر الشهير إلى إبداعين جديدين في قائمة 2020، برغر وقهوة بالذهب.

فيما يلي بعض الأطباق المضاف إليها الذهب في المقهى، بحسب صحيفة ذا ناشيونال:

برغر الآيس كريم بالذهب

يعلو البرغر بسعر 199 درهم صلصة الشوكولاته البيضاء والداكنة مع طبقات من أوراق الذهب الصالحة للأكل عيار 24. كما يتميز الكعك المصنوع يدوياً من ثلاث طبقات من الآيس كريم السائل مع النيتروجين المحشو بينهما للحصول على قوام كريمي ومجمد.

لاتيه الذهبي

إذا لم يكن الكافيين الموجود في مشروب اللاتيه هذا كافياً، فربما تحصل على نكهة إضافية من خلال رقائق الذهب الصالحة للأكل المخلوطة معه، وبسعر 45 درهم.

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الماس الأسود

يتم صنع مثلجات من الآيس كريم، حيث تستورد الفانيليا من مدغشقر والزعفران من إيران والكمأ الأسود النادر من إيطاليا ويضاف إلى هذه المكونات النادرة غبار الذهب، ويتم تقديمها جميعًا في وعاء فيرساتشي مع ملعقة فيرساتشي بسعر 2999 درهم.

آيس كريم الفحم مع الذهب الصالح للأكل

يأتي بسعر 99 درهماً، ويعلو الآيس كريم النفاث الأسود ورقائق من الذهب.