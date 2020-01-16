نائب رئيس الدولة يطلع على اجتماعات «الإعلام العربي»

دبي (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس على اجتماعات الدورة العادية رقم 94 للجنة الدائمة للإعلام المنعقدة في مقر نادي دبي للصحافة في إطار اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي انطلقت الأحد الماضي، وبدأت باجتماع لجنة الإعلام الإلكتروني العربي، وذلك خلال تفقّد سموه للمقر الجديد لنادي دبي للصحافة.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من معالي الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التي ترأسها السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضرها أعضاء اللجنة، وناقشت التوصيات النهائية المقرر رفعها اليوم الخميس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الاجتماع المقرر عقده كذلك في مقر نادي دبي للصحافة في ختام اجتماعات الأمانة العامة للجامعة في دبي.

وأعرب معالي فوزي الغويل باسم أعضاء اللجنة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدعم الكبير الذي لقيته اجتماعات جامعة الدول العربية في دبي من خلال نادي دبي للصحافة ومؤسسة «وطني الإمارات» ، مع استضافة النادي بمقره للاجتماعات على مدار أسبوع كامل، مؤكداً أن الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي قوبل بها أعضاء اللجنة ليست بالغريبة على دولة الإمارات وشعبها المعطاء وقيادتها الرشيدة التي تحيط كل عمل هدفه الصالح العربي الأشمل بكل الرعاية والدعم والمساندة، متمنياً لسموه ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنجاح. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منتسبي «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالشراكة مع مؤسسة «وطني الإمارات»، وبدعم أكثر من 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية داخل الدولة؛ بهدف إعداد وتطوير كوادر إماراتية مؤهلة ومدربة بكافة المهارات الإعلامية.

جاء ذلك خلال تفقده المقر الجديد لنادي دبي للصحافة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، واستمع سموه لشرح من ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إلى شرح حول البرنامج الهادف إلى تزويد الكوادر الإعلامية الوطنية بالأدوات التي تعينهم على مواكبة المتغيرات المحيطة والإلمام بأهم المستجدات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وفق خطة تشمل دورات نظرية وعملية تُمكن المتدربين من اكتساب المعرفة المطلوبة وصقل مهاراتهم في المجال الإعلامي بمختلف تخصصاته، ليوجد البرنامج بذلك أكبر منصة شبابية إعلامية إماراتية، مؤهلة بما يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن. ويأتي التعاون بين نادي دبي للصحافة مع مؤسسة وطني الإمارات في تنفيذ برنامج الإعلام الوطني للشباب، وغيرها من المبادرات والأنشطة التي ينظمها على مدار العام، في إطار حرص النادي على المشاركة بصورة إيجابية وعملية في إعداد جيل جديد من الإعلاميين المواطنين الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في صنع إعلام بلادهم، وتمكينهم من ريادة مختلف مسارات تطويره والارتقاء بمحتواه ورسالته.