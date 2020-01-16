عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية الجزائري يبحثان تعزيز العلاقات

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها في عدة مجالات منها الزراعية والاستثمارية والتجارية إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات الراهنة في المنطقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي صبري بوقادوم، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والجزائر والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب معالي صبري بوقادوم عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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