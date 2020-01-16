محمد بن زايد يبحث ورئيس وزراء كندا احتواء توترات الشرق الأوسط

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالا هاتفياً من معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة. واستعرض سموه ورئيس وزراء كندا خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل احتواء تداعياتها وضرورة خفض التوتر وتجنب التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم فيها، وأكدا أهمية اتباع الحلول الدبلوماسية واعتماد لغة الحوار لمعالجة قضايا المنطقة ومستجداتها.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته لرئيس وزراء كندا في الضحايا من مواطني بلاده الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعرب معالي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا عن شكره وتقديره للمشاعر التي أبداها سموه تجاه ضحايا الطائرة.

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