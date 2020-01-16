وزير خارجية سلوفينيا يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام) زار معالي الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا أمس واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض معالي الدكتور ميرو سيرار مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معاليه في مرافق واحة الكرامة وأروقتها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة - التي رافقه خلالها سفير جمهورية سلوفينيا لدى الدولة - توجه معاليه إلى سجل الزوار، حيث قام بتسجيل كلمة عبر فيها عن تقديره العميق لتضحيات وبطولات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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