حمدان بن محمد يشهد تخريج مرشحي أكاديمية شرطة دبي

دبي (وام)

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء أمس حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.

وحضر الحفل، الذي جرى في قاعة آرينا في «سيتي ووك» في دبي ، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين والضيوف من عدد من الدول الشقيقة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة وأولياء أمور الخريجين.

استهل الحفل بالسلام الوطني ثم استعراض طابور الخريجين من أمام سمو راعي الحفل الذي قام بالتفتيش على طابور الخريجين بعدها ألقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي كلمة في المناسبة أشار فيها إلى استخدام التقنيات الحديثة في برامج الأكاديمية والمساقات الدراسية وحصولها على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على انطلاق عشرة مسارات تخصصية في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية وحصول الأكاديمية على جائزة أفضل بيئة عمل وسعادة في العام المنصرم على مستوى العالم.

وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أوائل الدفعة الستة، وهنأهم على تفوقهم ودعاهم إلى مواصلة التحصيل العلمي والتدريب واكتساب الخبرة والمعرفة التي تعينهم على تحمل مسؤولياتهم القيادية والعملية مستقبلا.

وجرى في ختام الحفل تسليم وتسلم العلم من الدفعة الـ 27 إلى الدفعة الـ 28 مصحوبا بالقسم وهتف الخريجون قبل انصرافهم من ميدان الاحتفال بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».