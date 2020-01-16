سعود المعلا وسعود بن صقر يوقعان على «مسبار الأمل»

أم القيوين (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين عن فخرهما واعتزازهما بأبناء الإمارات من شباب وشابات، لجهودهم الكبيرة في إنجاز مشروع «مسبار الأمل» الذي يمثل خطوة عظيمة لاستكشاف المريخ وتطوير قطاع الفضاء بسواعدهم وقدرتهم على التحدي ليثبتوا للعالم أنهم على قدر تحمل هذه المسؤولية.

وأكد سموهما أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تحرص على توفير كل الإمكانيات في سبيل الوصول إلى الفضاء، من خلال إعداد كوادر وطنية مدربة متسلحة بأفضل وسائل العلوم والمعرفة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم.

جاء ذلك، خلال لقاء سموهما معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي لاستكشاف المريخ، وعدداً من أعضاء فريق المشروع وتوقيع سموهما أمس بقصر سمو الحاكم على القطعة الأخيرة في «مسبار الأمل»، والتي تحمل أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وتواقيع سموهم، إلى جانب تواقيع سمو أولياء العهود وتتزين بعبارة «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء» في تعبير عن الرسالة الإنسانية السامية التي تحملها دولة الإمارات لمستقبل الإنسان والعالم.

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت قبلة لعلوم المستقبل ووجهة لانطلاق التغيير الإيجابي الهادف إلى خير البشرية ومصلحتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي لمسبار الأمل، وتوقيع سموهما على القطعة الأخيرة من المسبار والتي تشكل الجزء الخارجي الأخير منه، وتحمل أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وتواقيع سموهم إلى جانب تواقيع سمو أولياء العهود.