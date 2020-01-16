سلطان القاسمي: 56 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة في سعيها لتحقيق أفضل مستويات التعليم لأبنائها الطلبة فإنها تشهد تطوراً علمياً أكاديمياً على أعلى مستوى، وتطرح في هذا الفصل الأكاديمي 56 برنامجاً للدراسات العليا «الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي» في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية والقانونية، فضلاً عن الامتداد العالمي لها مع العديد من الجامعات والمعاهد والمنظمات التعليمية والعلمية العالمية العريقة، وذلك من أجل تمكين طلبتها من بلوغ أوسع وأعلى المراتب العلمية والتخصصية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة «خريف 2020» والبالغ عددهم 301 خريج من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، الذي أقيم صباح أمس بقاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «نبارك لأبنائنا الخريجين ولذويهم، كما نبارك لأنفسنا بهم وبما استطاعوا أن يكتسبوه من العلم والمعرفة في جامعة الشارقة.. إن فرحتنا وسعادتنا بكم اليوم أيها الأبناء الأعزاء وبما استطعتم من تحقيقه من العلم والمعرفة هو ما يورق الأمل والسعادة في مشاعرنا لاسيما فيمن سيسعون منكم لمزيد من العلم والمعرفة بنيل الدرجات العلمية الأعلى والتعمق أكثر فيما قد عملوا على دراسته أو تخصصوا بعلومه، وهو الأمر الذي حتمت علينا مشاعرنا العمل في كل ما يلزم ليس فقط في توفير متطلباته في جامعتكم من بنى ومناهج للتعليم والتعلم والبحث العلمي الرصين، بل وفي توسيع تخصصاته لتلبية حاجة كل من يسعى في آفاق العلم.

وأضاف سموه: تطرح جامعة الشارقة هذا الفصل الأكاديمي 56 برنامجاً للدراسات العليا «الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي» في الميادين الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية والقانونية، فضلاً عن الامتداد العالمي للعديد من الجامعات والمعاهد والمنظمات التعليمية والعلمية العالمية العريقة متعاونين ومشاركين لنمكنكم أيها الأبناء وغيركم الكثيرون من بلوغ أوسع وأعلى المراتب العلمية وحتى التخصصية».

وتفضل بتسليم الشهادات لهم والبالغ عددهم 301 خريج، مهنئاً سموه إياهم على تخرجهم ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.