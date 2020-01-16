محمد بن زايد: التدخلات الخارجية تسبب التوترات

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة افتتاح مطار برنيس الدولي الذي سيعمل على خدمة السياحة والمشاريع السياحية القائمة والمخطط لها في جنوب مصر.

جاء ذلك في إطار افتتاح قاعدة «برنيس العسكرية» بالمنطقة الجنوبية العسكرية - في محافظة البحر الأحمر المصرية، إضافة إلى تنفيذ «قادر 2020» أضخم مناورة بالذخيرة الحية تشارك فيها عناصر من القوات الجوية والبحرية والإنزال البرمائي المصرية.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر قرب الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان فيما تبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكرياً وعدداً من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب على جميع الأسلحة، إضافة إلى رصيف تجاري بطول 1200 متر وعمق 17 متراً ويشمل مباني إدارية وخدمية ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض بطول 300 متر بجانب أرصفة لتخزين البضائع العامة بطول 400 متر وأرصفة وساحات تخزين الحاويات بطول 500 متر، إضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3400 م3/‏‏‏‏‏‏‏‏ يوم وشبكة متكاملة من الطرق الرئيسية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.

حضر افتتاح القاعدة، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر.

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