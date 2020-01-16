محمد بن زايد وميركل يبحثان تعزيز أمن واستقرار المنطقة

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. واستعرض سموه والمستشارة ميركل مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والأحداث في المنطقة والسبل الكفيلة باحتوائها ومعالجة تداعياتها.. وأكدا أهمية بذل مزيد من الجهود والعمل على تعزيز أسس الأمن والاستقرار بها.

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