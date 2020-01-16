الثلوج تكسو جيس

محمد صلاح (رأس الخيمة)

انتهت أمس الموجة الأخيرة من تقلبات الطقس التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وشهدت إمارة رأس الخيمة زخات متفاوتة من الأمطار أدت لجريان وادي نقب مرة أخرى، فيما كست الثلوج جبل جيس الذي سجل درجة حرارة 0.1 لليوم الثالث على التوالي.

وواصلت دائرة الخدمات العامة جهودها لصيانة الطرق وسحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة، بحسب المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة.

وأوضح الحمادي بأن فرق الطوارئ التابعة للدائرة واصلت جهودها أمس لسحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة، حيث تواصل الفرق العمل على مدار الساعة للتعامل مع الكميات الكبيرة من المياه التي هطلت على الإمارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف: إن الدائرة تعمل بكامل طاقتها وبجميع مؤسساتها لإنجاز جميع المهام الموكلة لها في أسرع وقت، ولليوم الثالث على التوالي كست الثلوج أمس قمة جبل جيس في رأس الخيمة، فيما تواصلت الأمطار على معظم مناطق الإمارة، ما أدى لجريان وادي نقب مرة أخرى ووصوله لمنطقة الفحلين.

وأكد مزارعون أن الكميات الكبيرة من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية ستساهم في عودة اللون الأخضر للمناطق الصحراوية والجبلية للإمارة من جديد. وقال جاسم المكي أحد المزارعين بإمارة رأس الخيمة: إن أمطار الخير التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية ستساهم في زيادة المخزون الجوفي من المياه بصفة عامة كما أنها ستساهم في عودة اللون الأخضر للمناطق الصحراوية والجبلية والسهول المترامية.

وأشار إلى أن اللون الأخضر بدأ فعلياً يكسو الكثير من الأماكن لكن زيادة المسطحات الخضراء بالمناطق التي هطلت عليها الأمطار يبدأ فعلياً بعد ثلاثة أيام هطول الأمطار ليكتمل خلال أيام قليلة.

وأضاف: جميع مناطق رأس الخيمة كانت تكتسي وتزدان باللون الأخضر في السابق بعد موسم الأمطار خاصة في الشتاء، حيث يتبدل وجه الأرض ويختفي لون الرمال الذهبية تحت السندس الأخضر الذي يبدأ في الانتشار بشكل تدريجي كلما ازدادت كميات الأمطار.

وتابع: الأمطار التي شهدتها الإمارة مؤخراً لن تقتصر على بزوغ العديد من الأعشاب الجبلية والنباتات فحسب، بل يتمثل العامل الأهم في تحسين منسوب المياه الجوفية والذي تراجع خلال السنوات الماضية وزادت ملوحته.وكسرت الأمطار التي شهدتها الدولة خلال شهر يناير الجاري أعلى معدل أمطار مسجل في الدولة.وكشف المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل منطقة خطم الشكلة لرقم قياسي جديد على مستوى الهطولات المطرية، إذ سجلت هطولات مطرية بلغت 194,6 خلال الفترة من 9 وإلى 12 يناير الجاري، متجاوزة بذلك الرقم المسجل منذ 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.