«السوربون أبوظبي» تُخرج طلبة الوثائق والأرشيف

أبوظبي ( الاتحاد) احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بالتعاون مع الأرشيف الوطني بتخريج الدفعة الثانية من الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف أول أمس في الحرم الجامعي، ونجح البرنامج في تأهيل المشاركين للإلمام بكيفية إدارة الوثائق الإلكترونية وإدارة الوثائق الجارية والوسيطة وحفظ السجلات والوثائق التاريخية.

وأشارت الدكتورة لورانس رونو، المدير التنفيذي للجامعة بالإنابة ونائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي، إلى أن البرنامج يمكن المهنيين والمحترفين والطلبة الموهوبين من تلبية متطلبات السوق الحالي في مجال الأرشفة وإدارة والوثائق.

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