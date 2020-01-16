119 مليون درهم لتصريف مياه السيول في 3 أودية بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وبلدية منطقة العين تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه السيول في منطقة العين الحزمة الأولى، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 119.3 مليون درهم، مشيرة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية المستوى.

وأشارت شركة «مساندة» إلى أن مشروع تصريف السيول في منطقة العين بلغت نسبة إنجازه حالياً 17%، لافتة إلى أنه يستهدف الحد من أخطار الفيضانات في أودية العين والسليمي والطوية بمدينة العين والبالغ طولها الإجمالي نحو 79.4 كيلو متر.

وبدأت بلدية منطقة العين بدراسة خطر الفيضانات والسيول في مدينة العين وذلك من خلال مشروع تصريف مياه السيول بمدينة العين، وقامت بلدية منطقة العين بالعمل على المشروع عبر 3 مراحل رئيسية هي جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالأمطار والوديان والسدود، والمرحلة الثانية تضمنت استحداث قاعدة البيانات الجغرافية واستحداث نموذج هيدروليكي لدراسة حركة مياه الأمطار، وعند المرحلة الثالثة تم وضع الحلول الهندسية والبرامج التنفيذية لمراقبة مياه الفيضانات.