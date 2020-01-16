«أبوظبي للتقاعد» يتبادل الخبرات مع «الإيداع المغربي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل صندوق أبوظبي للتقاعد وفداً من صندوق «الإيداع والتدبير» بالمملكة المغربية الشقيقة، والذي اطّلع على آليات العمل في الصندوق، وبحث تبادل الخبرات المهنية والسياسات والخطط المتعلقة بالتقاعد والتأمينات واستراتيجيات الاستثمار.

وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها صندوقا أبوظبي للتقاعد، والإيداع والتدبير، في الرباط العام الماضي، بهدف تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، من خلال التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول نظام التقاعد، استناداً إلى المبادئ التي تضمنتها اتفاقيات العمل الاقتصادي والعربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي العربي والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

استقبل الوفد خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، وجميع مديري قطاعات وإدارات الصندوق.

ونظم الصندوق على هامش الزيارة، أربع ورش عمل تناولت التحول الرقمي، والخطة الاستراتيجية للصندوق ونظام إدارة الأداء، الدراسات الاكتوراية وطريقة القيام بها، وأخيراً ورشة حول استراتيجية الاستثمار.

ترأس الوفد المغربي عبد اللطيف زغنون، مدير عام صندوق الإيداع، وضم كل من عمر اليازغي، مدير عام فرع التنمية الترابية، محمد علي بسودة، مدير قطب الاحتياط محمد أمين الهجهوج، مدير عام شركة تهيئة مدينة زناتة نبيل الخالقي مدير التقاعد، يوسف شلاش، مدير الاستثمار والاكتوراية، عدنان الفاسي، مدير التعاون.

وقال خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام الصندوق: «إن الزيارة تأتي في إطار دعم العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين وتهدف لتبادل الخبرات ».