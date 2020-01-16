الامارات | «الأرصاد»: طقس صحو حتى السبت وارتفاع تدريجي في الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس صحو حتى السبت وارتفاع تدريجي في الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ازدياد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح غد، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتعرضت الدولة على مدى الأسبوع الجاري لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً وشمالاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، صاحبه امتداد منخفض جوي علوي، زاد من فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خصوصاً المناطق الشمالية والشرقية، وسقوط أمطار متجمدة على قمم الجبال استمرت حتى صباح أمس.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، واستمرار تزايد الرطوبة النسبية آخر الليل حتى صباح السبت، مشيراً إلى احتمال تشكّل الضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

وعن حالة الطقس بداية الأسبوع، لفت المركز إلى أن يوم السبت سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ازدياد الرطوبة النسبية آخر الليل وحتى صباح الأحد، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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وتوقّع المركز أن يعود الطقس يوم الأحد المقبل إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً مع المساء والليل خصوصاً شمالاً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط خلال الليل خصوصاً على البحر.

إلى ذلك أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، بأنه مع طلوع نجوم النعايم فجر 15 يناير، بدأ موسم ذروة البرد في الجزيرة العربية، ويطلق عليه أهل البادية «موسم الشبط» ووقت «برد البطين» عند عموم أهل الجزيرة العربية، مشيراً إلى أن موسم البرد ثلاثة: المربعانية أول البرد، والبطين أو بطن البرد أو منتصف البرد وشدته، وأخيراً العقارب نهاية البرد ولها لسعات برد.

وأضاف أن موسم الشبط له من طوالع النجوم نجما النعايم 15 يناير، والبلدة 28 يناير، يتميز بردها بالشدة وتشكل الصقيع خصوصاً إذا هبت رياح الشمال التي يكثر هبوبها خلاله، وتقول العرب: «إذا طلعت النعايم أيقظ البرد النايم وابيضت البهايم من الصقيع الدايم».

ويطلق على برده كذلك برد الازيرق حيث تزرق الأطراف من شدة البرد، وتبدأ بواكير طلع فحل النخل بالظهور، تمتد نحو 26 يوماً وتبدأ 15 يناير وتنتهي مع 9 فبراير.

وأشار إلى أنه في التقويم التراثي هناك ما يسمى «أربعين المريعي» أربعون يوماً تبدأ بحدود 28 ديسمبر، بردها يكون أشد، و«الأربعين العقربي» أربعون يوماً تبدأ بحدود 6 فبراير ومطرها يكون أعم.