الامارات | مشــــروع لتصريف مياه السيول في 3 أودية في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مشــــروع لتصريف مياه السيول في 3 أودية في العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة العين تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه السيول في منطقة العين الحزمة الأولى، بكلفة تبلغ نحو 119.3 مليون درهم، مشيرة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية المستوى.
وأشارت «مساندة» إلى أن المشروع بلغت نسبة إنجازه حالياً 17%، لافتة إلى أنه يستهدف الحد من أخطار الفيضانات في أودية العين والسليمي والطوية بمدينة العين والبالغ طولها الإجمالي نحو 79.4 كيلومتراً.
ويسهم المشروع في احتواء مياه الأمطار والسيول ودرء الأضرار والأخطار التي قد تنجم عنها، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المستمر، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول، وكذلك استثمار الموارد المائية بشكل منهجي وسليم.
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