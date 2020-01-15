محمد بن راشد يطلع على اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، اليوم على اجتماعات الدورة العادية رقم /94/ للجنة الدائمة للإعلام المنعقدة في مقر نادي دبي للصحافة في إطار اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي انطلقت في الثاني عشر من شهر يناير الجاري وبدأت باجتماع لجنة الإعلام الإلكتروني العربي، وذلك خلال تفقّد سموه للمقر الجديد لنادي دبي للصحافة.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من معالي الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التي ترأسها سعادة السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضرها أعضاء اللجنة.

وناقشت التوصيات النهائية المقرر رفعها غدا الخميس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الاجتماع المقرر عقده كذلك في مقر نادي دبي للصحافة في ختام اجتماعات الأمانة العامة للجامعة في دبي.

وقد أعرب معالي فوزي الغويل، باسم أعضاء اللجنة، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدعم الكبير الذي لقيته اجتماعات جامعة الدول العربية في دبي من خلال نادي دبي للصحافة ومؤسسة «وطني الإمارات»، مع استضافة النادي في مقره للاجتماعات على مدار أسبوع كامل، مؤكداً أن الحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي قوبل بها أعضاء اللجنة ليست بالغريبة على دولة الإمارات وشعبها المعطاء وقيادتها الرشيدة التي تحيط كل عمل هدفه الصالح العربي الأشمل بكل الرعاية والدعم والمساندة، متمنيا لسموه ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنجاح.

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