محمد بن راشد يلتقي خريجي البرنامج الإعلامي الوطني للشباب

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال تفقده المقر الجديد لنادي دبي للصحافة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، مع منتسبي "البرنامج الإعلامي الوطني للشباب" الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالشراكة مع مؤسسة "وطني الإمارات" وبدعم أكثر من 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية داخل الدولة، بهدف إعداد وتطوير كوادر إماراتية مؤهلة ومدربة بكافة المهارات الإعلامية.

واستمع سموه لشرح من سعادة ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إلى شرح حول البرنامج الهادف إلى تزويد الكوادر الإعلامية الوطنية بالأدوات التي تعينهم على مواكبة المتغيرات المحيطة والإلمام بأهم المستجدات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وفق خطة تشمل دورات نظرية وعملية تُمكن المتدربين من اكتساب المعرفة المطلوبة وصقل مهاراتهم في المجال الإعلامي بمختلف تخصصاته، ليوجد البرنامج بذلك أكبر منصة شبابية إعلامية إماراتية، مؤهلة بما يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن.

ويأتي التعاون بين نادي دبي للصحافة مع مؤسسة وطني الإمارات في تنفيذ برنامج الإعلام الوطني للشباب وغيرها من المبادرات والأنشطة التي ينظمها على مدار العام، في إطار حرص النادي على المشاركة بصورة إيجابية وعملية في إعداد جيل جديد من الإعلاميين المواطنين الشباب؛ وتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في صنع إعلام بلادهم وتمكينهم من ريادة مختلف مسارات تطويره والارتقاء بمحتواه ورسالته.

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