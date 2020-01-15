سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بمكتبه في الوزارة، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وسُبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط ومرافقي الوزير الضيف.