محمد بن راشد يستقبل رئيس مجموعة «اتش.اس.بي.سي» المصرفية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في المقر الرئيس لمجموعة «اتش.اس.بي.سي» المصرفية العالمية في دبي «داون تاون» قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي السيد مارك تاكر رئيس مجلس إدارة المجموعة.

تم خلال اللقاء، استعراض أنشطة واستثمارات المجموعة المصرفية في دولة الإمارات والمنطقة، والتي بدأت عملياتها المصرفية في الدولة منذ العام 1946 حتى أصبحت الآن تمتلك ثمانية فروع في أنحاء الدولة.

اقرأ أيضاً... محمد بن راشد يلتقي رئيس مالي

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس مجلس إدارة «اتش.اس.بي.سي» وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا الذين يعقدون اجتماعاتهم السنوية في دبي، وتستمر يومين، حيث أكد سموه أن المجموعة المصرفية العالمية ومقرها العاصمة البريطانية لندن لعبت منذ عقود خلت دوراً حيوياً وناشطاً في تنشيط وتعزيز مجتمع المال والأعمال في دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص ماكان له الأثر الإيجابي في دعم اقتصادنا الوطني، وزيادة الاستثمارات المالية والمصرفية في الدولة.