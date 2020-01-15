الامارات | الدول الـ10 الأكثر تأثراً بالإرهاب في العالم خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الـ10 الأكثر تأثراً بالإرهاب في العالم خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج مؤشر الإرهاب العالمي لمنطقة الشرق الأوسط 2019، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، عن قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب، وهي أفغانستان، العراق، نيجيريا، سورية، باكستان، الصومال، الهند ، اليمن، الفلبين، الكونغو الديمقراطية.

وأكد المؤشر، الذي استعرض نتائجه مدير المعهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا سيرغي ستروبانتس، خلال إحاطة إعلامية في نادي المراسلين في أبوظبي، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 130 في مؤشر هذا العام ، مع تصنيف تأثير الإرهاب فيها على أنه "منخفض جداً".

ويصنف المؤشر الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي 163 دولة، وفقاً للتأثير النسبي للإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار عدد الحوادث الإرهابية والوفيات الناجمة عن الإرهاب والقيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وقد شمل التقرير هذا العام ثلاث دول عربية، هي العراق وسورية واليمن ضمن الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب.

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وأكد مدير المعهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا سيرغي ستروبانتس، أن دولة الإمارات بذلت جهودا لافتة في مجال مكافحة الإرهاب، وتعد من الدول الأقل تأثرا في هذا المجال، لا سيما وأنها لم تشهد وقوع عمليات إرهابية، رغم وجودها في منطقة بها بؤر نزاع، مشيدا بما تتمتع به من أمن واستقرار جعلها ضمن الدول الخضراء (الآمنة ) من خطر الإرهاب.

وعرض ستروبانتس نتائج المؤشر فيما يخص الصورة العالمية الأوسع، مبيّناً أنها شهدت انخفاضاً في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن 98 دولة قد حسنت ترتيبها، مقارنة بأربعين دولة أخرى تشهد تدهوراً.

وأوضح تقرير هذا العام أيضاً أن جماعة "طالبان" تفوقت على "داعش الإرهابية" باعتبارها أكثر الجماعات الإرهابية دموية في العالم، حيث كانت مسؤولة عن 38٪ من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب، مما يجعل أفغانستان الدولة الأكثر تضرراً من الإرهاب في العالم.

وعرض مدير معهد الاقتصاد والسلام الخطوط العريضة لاتجاهات الإرهاب العالمي على المدى الطويل، مؤكداً أن عدد الوفيات بسبب الحوادث الإرهابية انخفض بنسبة 52% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2014، والتي شهدت ذروة نشاط "داعش" و"بوكو حرام"، إلا أن الحوادث اليمينية المتطرفة في الغرب قد ارتفعت بنسبة 320%، مشيراً إلى أن الأيديولوجية السياسية تمثل قوة دافعة لارتفاع نسبة الدافع الإرهابي.

من جهته، أكد مدير عام المجلس الوطني للإعلام منصور المنصوري ، أن "تلك النتائج تظهر كيف أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، من حيث قابلية التعرض لتهديدات إرهابية"، موجها الشكر إلى فريق معهد الاقتصاد والسلام على العمل المهم الذي يقومون به لمساعدتنا على فهم طبيعة الإرهاب المعاصر بشكل دقيق".