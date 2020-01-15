الامارات | «مساندة» وبلدية العين تنفذان مشروعاً لتصريف مياه السيول في 3 أودية بـ 119.3 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مساندة» وبلدية العين تنفذان مشروعاً لتصريف مياه السيول في 3 أودية بـ 119.3 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، وبلدية منطقة العين، تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه السيول في منطقة العين الحزمة الأولــى، وذلك بكلفة تبلغ نحو 119.3 مليون درهم، مشيرة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية المستوى.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوافرة، إلى جانب إرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في توطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأشارت شركة «مساندة» إلى أن مشروع تصريف السيول في منطقة العين بلغت نسبة إنجازه حالياً 17%، لافتة إلى أنه يستهدف الحد من أخطار الفيضانات في أودية العين والسليمي والطوية بمدينة العين، والبالغ طولها الإجمالي نحو 79.4 كيلومتراً.

ويسهم المشروع في احتواء مياه الأمطار والسيول ودرء الأضرار والأخطار التي قد تنجم عنها، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المستمر، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول، وأيضاً استثمار الموارد المائية بشكل منهجي وسليم.

وتابعت الشركة: «يتضمن نطاق أعمال المشروع تنظيف وتسوية قيعان الأودية الثلاثة وإعادتها إلى الشكل الطبيعي بغرض توفير مجرى منتظم للمياه دون اضطراب أو جريان حاد، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة لحواجز الحماية الصخرية / الخرسانية، وإصلاح الأضرار على أطراف الجسور والسدود والممرات المائية المنخفضة حسب الحاجة، فضلاً عن حماية ونقل خدمات البنية التحتية وفق متطلبات دوائر الخدمات».

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ونسقت «مساندة» مع العديد من الهيئات والشركات الحكومية في أبوظبي بهدف تسهيل سير أعمال المشروع وفق أرقى السبل والحصول على الموافقات اللازمة لمسارات خطوط خدمات البنية التحتية في المشروع، إذ شهد المشروع متابعة حثيثة من قبل كل الدوائر الحكومية لتعزيز التعاون المباشر، وتسريع إصدار الموافقات الضرورية والاعتمادات اللازمة من جميع الأطراف.

وأكدت الشركة التزامها التام خلال تنفيذ المشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، مشيرة إلى الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، إلى جانب استعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية.

واشتمل المشروع على القيام بأعمال مساحة وتصميم ودراسات متخصصة، بالإضافة الى تطبيق الهندسة القيمية والمراجعة الدقيقة للدراسة المكتملة في المرحلة السابقة من المشروع، ومن ثم عمل التصاميم التفصيلية للأعمال المطلوبة للأودية.

وبدأت بلدية منطقة العين بدراسة خطر الفيضانات والسيول في مدينة العين، وذلك من خلال مشروع تصريف مياه السيول بمدينة العين، ويعد هذا المشروع من المشروعات المهمة والفريدة من نوعها والتي تهدف إلى تقييم حالة البنية التحتية وسعتها وتحديد كمية مياه الفيضانات والعمل على خطة رئيسة لدراسة أخطار الفيضانات في أودية العين والسليمي والطوية بمدينة العين، وتحديد المناطق ذات الأولوية لحمايتها من خطر الفيضانات وتفاصيل خياراتها، وإنشاء نماذج محاكاة للنظم (الهيدروليكية والهيدرولوجية) لمصادر المياه وتطوير قاعدة بيانات لنظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى وضع برامج تنفيذية للحلول الهندسية.

وقامت بلدية منطقة العين بالعمل على المشروع عبر ثلاث مراحل رئيسة هي جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالأمطار والوديان والسدود، وعمل المساحة الطبوغرافية والتي تشتمل على دراسة معدل سقوط مياه الأمطار ومواقع الوديان والسدود، والمرحلة الثانية تضمنت استحداث قاعدة البيانات الجغرافية واستحداث نموذج هيدروليكي لدراسة حركة مياه الأمطار، وعند المرحلة الثالثة تم وضع الحلول الهندسية والبرامج التنفيذية لمراقبة مياه الفيضانات، التي تشتمل على إجراء الدراسات الهندسية لتحليل واختيار أفضل الحلول الموضوعة لحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتطوير فكرة استخدام الأراضي المستقبلية في مناطق بعيدة عن خطر السيول والفيضانات، والعمل على وضع برامج الصيانة اللازمة للسدود والوديان الحالية والمستقبلية، ما سيسهم في المشاركة البناءة للخطة الاستراتيجية الحضرية لمدينة العين.