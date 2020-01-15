الامارات | شرطة عجمان تلقي القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة الاحتيال بمضاعفة الأموال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تلقي القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة الاحتيال بمضاعفة الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة النصب والاحتيال بادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال نظير مبلغ مالي.

وحول تفاصيل القضية صرح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية المقدم أحمد سعيد النعيمي بورود بلاغ من أحد الاشخاص يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل شخصان من الجنسية الافريقية بعد ادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال، حيث عرضا عليه ورقة سوداء وقاما برشها بمادة سائلة وغسلها إلى أن تحولت الى ورقة مائة دولار أميركي، ثم عرضا عليه كمية كبيره من هذه الرزم السوداء مقابل مبلغ 15.000 درهم لشراء المادة السائلة لتحويلها إلى دولارات فقام بتسليمهم المبلغ الموضح أعلاه، وتسلم منهما حقيبة مليئة بالأوراق السوداء فطلبا منه عدم فتحها كونها تحتاج إلى وقت لتتحول إلى أوراق نقدية حقيقية.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمكن رجال التحريات من ضبط المتهمان متلبسان بعد اتفاقهما مع الشاكي على استلام مبلغ 100 ألف درهم مقابل تحويل الأوراق المزيفة إلى 100 ألف دولار، حيث تم القبض عليهما أثناء حضورهما لاستلام المبلغ، وبسؤالهما عن الواقعة أقرا بارتكاب الجريمة، فتم أخذ إفادتهما وأحيل ملف القضية الى النيابة العامة.

من جهته أشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجناة، داعياً الجمهور إلى التبليغ عن أي حادثة أو أشخاص يشتبه بهم، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.