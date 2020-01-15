شكرا لقرائتكم خبر عن جبل جيس سجل أقل درجة حرارة في الدولة بلغت -0.1 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل جبل جيس في رأس الخيمة، أعلى قمة جبلية في الدولة على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم بلغت 0.1- درجة مئوية، الساعة 04:15 صباحاً، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على المناطق الشمالية والشرقية ومعظم المناطق الساحلية، وكانت مصحوبة بالثلوج على قمة جبل جيس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جبل جيس سجل أقل درجة حرارة في الدولة بلغت -0.1 مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.