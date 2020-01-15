الامارات | محاكمة خادمة متهمة بسرقة 30 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خادمة متهمة بسرقة 30 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جزاء الفجيرة في قضية خادمة، تحمل جنسية دولة إفريقية، بتهمة سرقة مبلغ 30 ألف من بيت كفيلها، أثناء غياب الأسرة عن المنزل.

وواجهت هيئة المحكمة الخادمة بالتهمة المنسوبة إليها فأنكرتها، قائلة: «أعمل لدى كفيلي منذ فترة طويلة، ولم أقم بسرقتهم أو أخذ حاجاتهم الثمينة، فلماذا أقوم الآن بسرقتهم؟».

وتابعت أنها كانت تقوم بأعمال التنظيف المعتادة في غرف المنزل، وصادف أن كفيلها وزوجته غير موجودين بالمنزل، وحين عودتهما تفقدا أموالهما، فاكتشفا وجود نقص بها، لافتة إلى أنهما اتهماها بالسرقة، بينما هي لم تسرق أية أموال.

وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.