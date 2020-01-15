الامارات | 30 نزيلاً في "إصلاحية العين" يشاركون في جائزة رأس الخيمة للقرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 نزيلاً في "إصلاحية العين" يشاركون في جائزة رأس الخيمة للقرآن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 30 نزيلاً في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية "العين" في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي في اختبارات مسابقة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم للدورة العشرين، لتحفيزهم على حفظ كتاب الله.
وأكد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية العقيد علي سعيد الكتبي حرص شرطة أبوظبي على توفير البرامج التأهيلية المتطورة للنزلاء لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم على نحو ينعكس عليهم ايجاباً ويحقق لهم الاستقرار النفسي ويحفزهم على إظهار قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.
وعبر عن تقديره للقائمين على جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وتعاونهم مع شرطة أبوظبي وحرصهم على إشراك النزلاء في مثل هذه المبادرات المجتمعية وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
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