برعاية محمد بن زايد والرئيس المصري.. فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي التراثي تنطلق غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تنطلق غدا فعاليات "مهرجان شرم الشيخ الدولي التراثي" في مدينة شرم الشيخ المصرية وتستمر حتى يوم 18 من شهر يناير الجاري.

ويعد المهرجان أحد الملتقيات التراثية التي تترجم قوة العلاقات وتعكس التلاحم عبر التراث المادي والمعنوي الذي يجمع بين البلدين الشقيقين، فيما يشهد المهرجان إقامة المعرض الإماراتي- المصري التراثي الذي يشمل قرية تراثية متكاملة تعرض صوراً متنوعة من التراث يقدمها أبناء الإمارات ومصر .

وتضم الفعاليات الرئيسة، التي ستعرض أمام المنصة، مسيرة الهجن وعرضة الهجن اللتين تمثلان أحد أهم العروض التراثية الإماراتية بوصفها رسالة من الماضي إلى الحاضر .كما يقدم أبناء الإمارات عدداً من الاستعراضات المتنوعة المتميزة من وقوف على ظهر الهجن والركوب والنزول منها.

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كما يشهد المهرجان سباقاً خاصاً بالهجن الموجودة في جمهورية مصر العربية الشقيقة لمسافة 4 كليومترات على أرضية ميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن.. وخصص السباق، الذي يقام على مدار شوطين، للقايا المفتوح أبكار وجعدان في الشوط الأول والزمول في الشوط الثاني.