حمدان بن راشد يهنئ السلطان هيثم بن طارق بمناسبة توليه مقاليد الحكم في عمان

بعث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في السلطنة. وتمنى سموه للسلطان هيثم بن طارق النجاح والسداد في خدمة بلده وشعبه الشقيق والوصول بهما إلى قمة المجد والتقدم والإزدهار. اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السلطان هيثم بن طارق بتنصيبه سلطاناً لعمان

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