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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي المناطق التي شهدت أكبر انخفاض بالإيجارات في 2019 بدبي؟
استمرت الإيجارات السكنية في دبي في الانخفاض في الربع الأخير من عام 2019، حيث سجلت الشقق انخفاضًا مزدوجًا في المعدلات السنوية، وفقًا لتقرير جديد.
وانخفض متوسط الإيجارات السكنية في دبي بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، بينما سجلت الفلل / المنازل السكنية انخفاضًا بنسبة 9 في المائة خلال الفترة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية كافينديش ماكسويل.
وقال التقريير “يبدو أن المستأجرين استفادوا من انخفاض الإيجارات والحوافز المقدمة من الملاك، مثل فترات الإيجار المجانية ومدفوعات الشيكات المتعددة، للترقية إلى وحدات أكبر ومجتمعات الفلل المرغوبة”.
وأضاف “في مناطق مثل Meadows، انخفضت الأسعار بوتيرة أسرع من الإيجارات، مما أدى إلى تحسين العوائد على العقارات للمشترين الجدد.”
ومن حيث أسعار العقارات، انخفض متوسط أسعار الشقق بنسبة 15 في المائة بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأخير من عام 2019، في حين انخفضت أسعار الفلل / المنازل بنسبة 18 في المائة.
وقال التقرير “بينما يظل العرض هو المحرك الرئيسي لانخفاض الأسعار، فإن بعض المواقع بدأت تظهر علامات على الاستقرار، وحتى الانتعاش. وأدى انخفاض الأسعار إلى زيادة عدد الصفقات العقارية في عام 2019، مع اعتبار شهر نوفمبر واحدًا من أقوى الشهور في العقد الماضي.”
وبلغ إجمالي عدد الصفقات في الربع الرابع 12،444 لكل من الشقق والفلل / المنازل مع وتمثل الصفقات على الخارطة أكثر من 60 في المائة من المجموع.
المناطق التي شهدت أكبر انخفاض للإيجارات في عام 2019، بحسب صحيفة غلف بيزنس:
1. الخليج التجاري
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 16.9%
متوسط إيجار الاستوديو: 54840 درهم
متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة: 74160 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 101300 درهم
2. أبراج بحيرة الجميرا (JLT)
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 15.9%
متوسط إيجار الاستوديو: 42250 درهماً
متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة: 64240 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 85800 درهم
3. دبي مارينا
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 15.8%
متوسط إيجار الاستوديو: 54،040 درهماً
متوسط إيجار شقة من غرفة نوم واحدة: 78،910 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 114.530 درهم
4. موتور سيتي
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 15.4%
متوسط إيجار الاستوديو: 46000 درهم
متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة: 53170 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 88،475 درهم
5. مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 14.4%
متوسط إيجار الاستوديو: 63000 درهم
متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة: 86،925 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 134125 درهم
6. جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 14.4%
متوسط إيجار الاستوديو: 63.850 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفة نوم واحدة: 82،440 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 110،610 درهم
7. مدينة دبي الرياضية
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 14%
متوسط إيجار الاستوديو: 38500 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفة نوم واحدة: 56840 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 86800 درهم
8. ذا غرينز
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 12.3%
متوسط إيجار الاستوديو: 50.140 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفة نوم واحدة: 59250 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 91000 درهم
9. ذا فيوز
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 12.2%
متوسط إيجار الاستوديو: 57،340 درهم
متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة: 75225 درهماً
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 100100 درهم
10. وسط مدينة دبي- برج خليفة
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 9.7%
متوسط إيجار الاستوديو: 63.450 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفة نوم واحدة: 91،140 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 132890 درهم
11. المدينة الدولية
الانخفاض السنوي في الإيجارات: 9%
متوسط إيجار الاستوديو: 24،640 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفة نوم واحدة: 34،930 درهم
متوسط إيجار شقة من غرفتي نوم: 50،940 درهم
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