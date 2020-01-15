الامارات | بالفيديو.. جبل جيس يكتسي باللون الأبيض واستمرار تساقط الثلوج والبرد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساقطت الثلوج والبرد الكثيف والمياه المتجمدة على جبل جيس برأس الخيمة مع انخفاض درجات الحرارة في قمة الجبل إلى ووصولها إلى 1.5 درجة مئوية، وأفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً وشمالاً، وامتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، زاد من فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة المناطق الشمالية والشرقية، متوقعّ سقوط أمطاراً متجمدة على قمم الجبال خلال ساعات الليل وحتى صباح غداً، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

ورصد مصوري الأمطار من المواطنين بعدساتهم تراكم الثلوج فوق قمة جبل جيس وتساقط الأمطار الغزيرة، حيث اكتسى جبل جيس باللون الأبيض فيما تساقط الصخور الكبيرة على طريق الجبل وأغلقت الطريق أمام المركبات.