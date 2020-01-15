تفاصيل وفاة الإعلاميتين هيا المجالي و غادة أبو يوسف

أكدت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الإعلاميتين الأردنيتين هيا المجالي و غادة أبو يوسف بعد صراع مع المرض.

ونعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الزميلة الإعلامية هيا المجالي من التلفزيون الأردني التي توفيت بعد صراع مرير مع المرض، وفق صحيفة الدستور الأردني.

واستذكر العضايلة ما قدمته الزميله المجالي من اسهامات اعلامية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وحرصها على القيم الاعلامية المتزنه ونقلها للحقيقة عبر عملها في دائرة الاخبار في التلفزيون الاردني كمندوب اخباري ومحرر صحفي.

ونعى رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميلة هيا المجالي مستذكرين مسيرتها المهنية في خدمة الوطن سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه

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ونعى مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر والزملاء في المؤسسة الفقيدة هيا المجالي التي اسمهت مع زملائها في العمل الاعلامي المهني المحترف سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون

إلى ذلك، قالت صحيفة "الدستور" إنها فجعت بوفاة الزميلة غادة أبو يوسف التي عملت مندوبة صحفية لسنوات طوال في تغطية أخبار العديد من القطاعات، وتعتبر من الصحفيين المخلصين لمهنتهم، ومن المتفانين في خدمتها.

وتقدمت الصحيفة من اهل وذوي الزميلة غادة أبو يوسف، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلة المولى عز وجل، ان يتقبلها قبولا حسنا، ويسكنها فسيح جناته.