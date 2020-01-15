«الهلال الأحمر» تحتفل بتخريج 13 طالباً من أصحاب الهمم في «الخوارزمي الدولية»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقرها العام بإمارة أبوظبي بتخريج 13 طالباً وطالبة من المواطنين من أصحاب الهمم تخصص بكالوريوس تقنية المعلومات من كلية الخوارزمي الدولية في أبوظبي.

وأشادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الحفل الذي أقيم بحضور راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، وعبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتور نعيم راضي، عضو مجلس أمناء كلية الخوارزمي الدولية، والدكتور عاصم الحاج، رئيس الكلية، بجهود الطلبة الخريجين الذين دعمتهم الهيئة لتحقيق طموحهم في التخرج.

وقال راشد مبارك المنصوري: «يحتل أصحاب الهمم أولوية لافتة في مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ولدينا توجيهات واضحة بدعمها من أجل تحقيق تطلعات هذه الفئة، بما يسهم في دمجها في المجتمع وتمكينها من القيام بأدوار حيوية في بناء الوطن».

وأشارت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى أن 11 مركزاً من مراكزها أنهت المشاريع المتعلقة بدعم أصحاب الهمم داخل الدولة، وذلك عبر مشروعي توفير الاحتياجات الأساسية، ودفع الرسوم الدراسية، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعين 2174 طالباً من أصحاب الهمم ينتمون لنحو 415 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و194 ألفاً و470 درهماً.

وأوضحت أن مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي دفع الرسوم الدراسية لنحو 255 مستفيداً من 54 أسرة، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع نحو 995 ألف درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع دفع الرسوم الدراسية الذي نفذه مركز العين نحو 401 من الطلبة ينتمون لنحو 75 أسرة، وذلك بقيمة إجمالية لامست مليوناً و300 ألف درهم، وبلغ عدد المستفيدين المذكورين في مركز الظفرة نحو 27 طالباً.