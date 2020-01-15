3 مبادرات إماراتية داعمة للابتكار في الفضاء

ناصر الجابري (أبوظبي)

خصصت وكالة الإمارات للفضاء، 3 مبادرات رئيسة بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، ضمن مجموعة من المبادرات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء الهادفة إلى استدامة الاستفادة من الأنشطة الفضائية، وتعزيز مكانة الدولة وترسيخ جهودها الفاعلة ضمن إحدى أبرز دول العالم في الاستكشافات والقدرات العلمية الفضائية.

وأعلنت الوكالة أن المبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها، تشمل وضع آلية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، بما يسهم في تشجيع القدرات والكوادر على الانخراط في علوم الفضاء وتقنياته ومنتجاته واستخداماته المتعددة، إضافة إلى العمل على تعزيز فرص الاستثمار في المجالات الفضائية الجديدة، لاسيما في مجال الإطلاق، بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في القطاع والمستجدات الراهنة، وبما يتماشى مع أولويات وتوجهات الدولة في نطاقات الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز الشراكات.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم العمل أيضاً على مبادرة تختص بإطلاق الطاقات الشبابية الإبداعية الإماراتية في مجال الفضاء من خلال مجلس الشباب الفضائي، بهدف توحيد الرؤى والطاقات والأفكار الشبابية، وبما ينسجم مع أهداف قطاع الفضاء في تمكين الكوادر الشابة وتضمينهم ضمن فرق العمل المختلفة وقيادتهم لعدد من المشاريع التي تسهم في صقل المهارات الشخصية، وتعزيز المهارات المطلوبة، ورفد القطاع بالمؤهلين القادرين على تقديم الفائدة العلمية والعلمية لمختلف المشاريع والمهام الفضائية.

وأكد الدكتور محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع التي تم اعتمادها خلال العام الماضي، تمثل خريطة طريق تجاه السنوات المقبلة، وستضمن مواصلة قطاع الفضاء الوطني لتحقيق المنجزات المختلفة وترسيخ مكانة الدولة العالمية، حيث تحظى دولة الإمارات بمكانة مرموقة وسمعة عالمية إيجابية عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية، ووجود الأوراق العلمية المنشورة في أرقى الدوريات العلمية، إضافة إلى نسب الوعي المتزايد بدور الفضاء في إيجاد الحلول للتحديات الأرضية، وهو ما يأتي انطلاقاً من دعم لا محدود للقيادة الرشيدة التي توجه دوماً بضرورة الاستثمار في الكادر البشري.

وأشار إلى أن الابتكار يعد محوراً رئيساً في منظومة العمل الفضائي، حيث تتعاون الوكالة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لإطلاق المبادرات والتحديات العلمية المحفزة للابتكار والمحركة للعقول الواعدة، والتي لها بالغ الأثر على التقنيات والاستخدامات الفضائية.

ومن جهته، أوضح ناصر أحمد الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات في وكالة الإمارات للفضاء، أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع تتضمن نحو 20 برنامجاً رئيساً لرفد القطاع بالمبادرات الحيوية التي تضمن إنجاز التصور العام للقطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تعد الاستراتيجية مساراً يمضي به قطاع الفضاء قدماً في مسارات التنافسية العالمية، نحو تعزيز العوائد في شتى المجالات الحيوية، وترسيخ المكانة التي وصلت إليها الدولة خلال السنوات الماضية.